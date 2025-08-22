La data de 21 august, în jurul orei 20:20, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus au fost sesizați, prin apel la S.N.U.A.U. 112, de către un tânăr în vârstă de 20 de ani, cu privire la faptul că a fost victima unei agresiuni.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, pe fondul unui conflict mai vechi, tânărul ar fi fost agresat de trei bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 48 de ani.

La fața locului a intervenit și un echipaj medical, însă victima a refuzat acordarea îngrijirilor de specialitate, precum și emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Foto: arhivă