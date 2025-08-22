Un tânăr de 25 de ani din Maramureș a fost reținut pentru 24 de ore, după ce, în după-amiaza zilei de 20 august, ar fi accidentat o adolescentă de 17 ani, angajată regulamentar în traversarea străzii, și ar fi fugit de la locul producerii accidentului.

Potrivit polițiștilor, imediat după identificarea sa, conducătorul auto a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice, rezultatele arătând o alcoolemie șocantă: 3,29 g/l alcool pur în sânge.

În urma probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar tânărul a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. În cursul zilei, va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă pentru săvârșirea mai multor infracțiuni: