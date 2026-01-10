Iubirea ne captează atenția și în lumea poveștilor! Un Zmeu neobișnuit cade la picioarele unei Prințese drăguțe, în timp ce Făt-Frumos cel mofturos visează și el să obțină mâna acesteia. Vă așteptăm mâine să aflăm împreună cine reușește să o cucerească pe Prințesă, după mai multe încercări hazlii!

🎭Făt-Frumos cel mofturos și un Zmeu întors pe dos

📅Sâmbătă / 10 ianuarie / ora 10.00 și 11.30 / Teatrul de Păpuși

Cu: 𝐑𝐮𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐋ă𝐳ă𝐫𝐞𝐬𝐜𝐮, 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐥𝐢𝐚 𝐁𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭, 𝐈𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐮𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞𝐚

_________________

Autor: Ludmila Doicu

Regia artistică: Mihai Păun

Scenografia: Iuliana Ghiorghiță

Muzică și ilustrație muzicală: Cristian Doicu

________________

⏰ 60 de minute (fără pauză)

👛 Preț bilet: 12 lei

Bilete disponibile aici: https://shorturl.at/KH3Z8 sau la sala Teatrului de Păpuși, înainte de începerea reprezentațiilor. Informații la telefon: 0730 270 926