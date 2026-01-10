Iubirea ne captează atenția și în lumea poveștilor! Un Zmeu neobișnuit cade la picioarele unei Prințese drăguțe, în timp ce Făt-Frumos cel mofturos visează și el să obțină mâna acesteia. Vă așteptăm mâine să aflăm împreună cine reușește să o cucerească pe Prințesă, după mai multe încercări hazlii!
🎭Făt-Frumos cel mofturos și un Zmeu întors pe dos
📅Sâmbătă / 10 ianuarie / ora 10.00 și 11.30 / Teatrul de Păpuși
Cu: 𝐑𝐮𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐋ă𝐳ă𝐫𝐞𝐬𝐜𝐮, 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐥𝐢𝐚 𝐁𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭, 𝐈𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐮𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞𝐚
Autor: Ludmila Doicu
Regia artistică: Mihai Păun
Scenografia: Iuliana Ghiorghiță
Muzică și ilustrație muzicală: Cristian Doicu
⏰ 60 de minute (fără pauză)
👛 Preț bilet: 12 lei
Bilete disponibile aici: https://shorturl.at/KH3Z8 sau la sala Teatrului de Păpuși, înainte de începerea reprezentațiilor. Informații la telefon: 0730 270 926
