Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea anunță începerea lucrărilor la unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură rutieră din județ, Pasajul de la Clubul Văcarilor, situat pe DN1C, la intrarea în municipiul Baia Mare.

În urma discuțiilor aplicate purtate la București de către președintele Consiliului Județean, cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban și cu directorul general CNAIR, Cristian Pistol, toate documentele necesare demarării lucrărilor au fost finalizate. Procedura de expropriere a fost demarată prin alocarea sumei de 2 milioane de lei de către Consiliul Județean și transmiterea notificărilor către proprietarii de terenuri, autorizația de construire a fost emisă, iar ordinul de începere a lucrărilor este semnat.

Astfel, începând cu luni, 8 septembrie a fost demarată organizarea de șantier, iar lucrările vor avansa conform calendarului stabilit prin contract, cu termen de finalizare în luna iunie 2026.

La finalul săptămânii trecute, la sediul Consiliului Județean Maramureș a avut loc o întâlnire de lucru cu antreprenorul general și dirigintele de șantier, în vederea stabilirii pașilor concreți ai intervenției. În perioada imediat următoare vor fi realizate: defrișările pentru bretelele de deviere a traficului, după modelul implementat la Pasajul Italsofa; pregătirea terenului pentru devierea circulației rutiere și livrarea și montajul materialelor de construcție de gabarit mare, estimate a ajunge în șantier în următoarele 2–3 săptămâni.

„Așa cum am promis maramureșenilor, utilajele au intrat în șantier la termenul anunțat, iar organizarea este în curs. Pasajul de la Clubul Văcarilor este o lucrare vitală pentru fluidizarea traficului și pentru siguranța rutieră în zona metropolitană Baia Mare. Am discutat cu toți factorii implicați și pot spune, cu încredere, că lucrările vor fi realizate la timp, fără sincope. În ciuda zvonurilor și încercărilor de a dezinforma opinia publică, pot confirma că Pasajul este inclus în Memorandumul Guvernului, alături de toate celelalte lucrări strategice derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Îi mulțumesc ministrului Ciprian Șerban, directorului Cristian Pistol și echipelor tehnice implicate pentru colaborare și susținere. Maramureșul are nevoie de proiecte mari, dar mai ales are nevoie de seriozitate și fapte,” a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Proiectul este finanțat din fonduri europene și naționale prin PNRR, iar implementarea acestuia va contribui semnificativ la creșterea calității infrastructurii și a mobilității rutiere în județul Maramureș.

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș