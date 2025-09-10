Astăzi, pe strada Dura din Baia Mare, a avut loc un accident rutier grav în care au fost implicate un autoturism și un camion de mare tonaj. Impactul a fost extrem de violent, iar mașina mică a fost aproape complet distrusă în partea din față.

La fața locului s-au mobilizat rapid martori care au încercat să acorde primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale și de poliție. Traficul în zonă este îngreunat, formându-se coloane de mașini pe ambele sensuri de mers.

Deocamdată nu se cunosc cauzele exacte ale accidentului și nici starea persoanelor implicate. Poliția efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului rutier. La locul accidentului au ajuns 4 ambulanțe! Recomandăm șoferilor să evite zona și să circule cu prudență.

Articol în actualizare!