Marți, 9 septembrie a.c., în intervalul orar 16.00 – 18 .00, polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș au organizat și executat o acțiune, în zona trecerilor la nivel cu cale ferată din întreg județul.

Pe parcursul desfășurării acțiunii, polițiștii au purtat discuții atât cu călătorii, cât și cu conducătorii auto, fiindu-le transmise riscurile la care se expun atunci când aleg să ignore regulile de circulație.

Constatarea abaterilor s-a materializat în aplicarea a 18 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 5.600 de lei.

Totodată, polițiștii au aplicat o măsură complementară, respectiv reținerea unui certificat de înmatriculare.

Poliția Transporturi reamintește cetățenilor: siguranța personală trebuie să fie întotdeauna pe primul loc. Respectarea regulilor în zona căilor ferate salvează vieți!