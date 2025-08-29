Toamna aceasta aduce o sărbătoare a muzicii și a tradițiilor românești autentice. În luna octombrie, iubitorii de folclor și de emoție adevărată sunt invitați la spectacolele turneului „Drag de România noastră”, un eveniment extraordinar ce îl are în prim-plan pe îndrăgitul artist Paul Surugiu FUEGO, alături de Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”.

Publicul va fi purtat într-o călătorie a sufletului românesc, prin cântec, joc și emoție autentică, într-un regal artistic ce promite să aducă aplauze și lacrimi de bucurie.

Invitați de seamă pe scenă

Spectacolele vor fi îmbogățite de prezența unor artiști valoroși, care duc mai departe tradiția cântecului popular românesc:

Vasile Coca

Andreea Ghițiu

Ioana Pricop

Gabriela Ardusătan

Programul turneului „Drag de România noastră”

📅 28 octombrie – Casa de Cultură a Sindicatelor, Satu Mare – Preț bilet: 100 lei

👉 Bilete: iabilet.ro

📅 29 octombrie – Hotel Iza, Sighetu Marmației – Preț bilet: 80 lei – În curând

📅 30 octombrie – Casa de Cultură a Sindicatelor, Oradea – Preț bilet: 130 lei

👉 Bilete: iabilet.ro

📅 31 octombrie – Casa de Cultură a Sindicatelor, Zalău – Preț bilet: 100 lei

👉 Bilete: iabilet.ro

⏰ Ora: 18:00

🎟️ Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.

O seară a emoției și a identității românești

Turneul „Drag de România noastră” nu este doar un spectacol, ci o sărbătoare a identității românești, o invitație de a simți, prin muzică și dans, mândria de a fi român. Paul Surugiu FUEGO, alături de artiștii invitați și de Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, promit seri pline de emoție, frumusețe și respect pentru tradițiile noastre.

❤️🇷🇴 Vă așteptăm cu drag să ne unim sufletele în aplauze și cântec, pentru a celebra România noastră adevărată!