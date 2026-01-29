La împlinirea a 91 de ani de la trecerea la Domnul a Mitropolitului dr. Vasile Suciu, întemeietor al Congregației Surorilor Maicii Domnului, Surorile CMD au adus un omagiu de recunoștință și filială cinstire Părintelui Fondator, a cărui credință statornică și viziune profetică continuă să rodească în viața Congregației, a Bisericii și a societății.

Recent, la Mănăstirea „Maica Îndurerată” din Sighetu Marmației, după Sfânta Liturghie, a fost oficiată slujba Parastasului de pr. capelan Vasile Florea, în comuniune de rugăciune cu surorile comunității și credincioșii prezenți.



Această comemorare rămâne pentru Surorile CMD un act de memorie vie și o reînnoire a angajamentului de a trăi cu fidelitate carisma Congregației, urmând exemplul și îndemnul Părintelui Fondator, acela ca, prin tot ceea ce sunt și fac, și oriunde s-ar afla, Surorile „să apropie neamul nostru cât mai mult de Domnul, prin credință vie!”.