Primăria Municipiului Baia Mare informează că a fost semnat contractul de finanțare pentru realizarea Centrului Respiro. Proiectul, implementat prin Direcția de Asistență Socială, are o valoare totală de 21.354.316,89 lei, TVA inclus, din care suma eligibilă este de 9.981.402,59 lei. Finanțarea este asigurată din Fondul Social European, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

”Este un proiect la care țin pentru că va aduce o contribuție semnificativă eforturilor noastre de a-i sprijini la modul real pe băimărenii cu dizabilități și familiile acestora. Ori grija față de toți cetățenii, cu atât mai mult față de cei aflați în situații vulnerabile, este și va rămâne o prioritate pentru mine și administrația locală. Principala componentă a proiectului este realizarea centrului propriu-zis, pe care îl vom construi pe bulevardul Regele Ferdinand nr. 116A, pe un teren de 8.800 de metri pătrați”, a declarat Ioan Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

Centrul Respiro va fi amenajat conform standardelor specifice pentru persoane cu dizabilități și va asigura servicii de găzduire, îngrijire și recuperare, pentru maximum 18 beneficiari simultan. Pe durata de implementare a proiectului, peste 100 de persoane adulte cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav sau accentuat vor beneficia direct de serviciile sociale furnizate în cadrul centrului.

Mai mult, în cadrul centrului, se vor organiza și desfășura activități socio-culturale, recreative, educative și de petrecere a timpului liber, adaptate nevoilor beneficiarilor. De asemenea, vor fi asigurate servicii de îngrijire personală și asistență zilnică, precum și activități recreative de grădinărit și întreținere a spațiilor verzi. Proiectul include și activități dedicate promovării unui stil de viață sănătos prin mișcare, contribuind la creșterea calității vieții și a gradului de autonomie al persoanelor adulte cu dizabilități.

Următoarea etapă vizează inițierea procedurii de achiziție publică pentru execuția lucrărilor, etapă care va permite, ulterior, deschiderea șantierului.