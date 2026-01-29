Miercuri, 28 ianuarie, în jurul orei 19.30, polițiștii din Borșa au oprit pe strada 22 Decembrie un autocamion care transporta material lemnos.

La volan a fost identificat un tânăr de 27 de ani, iar în urma interogării bazelor de date a reieșit faptul că în cauză, nu a fost emis aviz de însoțire a mărfii.

În urma inventarierii materialului lemnos, rezultatul a indicat o cantitate de 19,47 mc material lemnos de esență molid și rășinoase.

Cantitatea de material lemnos și autocamionul au fost indisponibilizate.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 mc, neînsoțite de documente specifice de transport.