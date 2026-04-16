Trei percheziții domiciliare puse în executare de polițiștii Biroului Judeţean de Poliție Transporturi Maramureș, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de furt calificat

Miercuri, 15 aprilie, polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș și al polițiștilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară.

Activitățile au avut loc pe raza localității Câmpulung la Tisa, în vederea administrării probatoriului în cadrul unui dosar penal ce visează săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din verificările efectuate până în prezent a reieșit faptul că pe parcursul unei perioade de aproximativ un an, persoane necunoscute au sustras din infrastructura feroviară, de pe raza localității Câmpulung la Tisa, 71 de panouri de gard și 47 de stâlpi metalici.

În urma investigațiilor efectuate de polițiști au fost identificate patru persoane bănuite de comiterea faptelor, cu vârste cuprinse între 17 și 58 de ani.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 54 de panouri de gard, patru stâlpi metalici, trei clești care ar fi fost folosiți la comiterea faptelor și suma de 1.850 de euro, în vederea probării activității infracționale și recuperării prejudiciului creat.

De asemenea, în continuarea cercetărilor efectuate, sub supravegherea procurorului de caz, azi, 15 aprilie, față de două persoane, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Activitățile s-au derulat cu sprijinul specialiștilor Serviciului Criminalistic.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptei și recuperării întregului prejudiciul creat.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.