La data de 21 ianuarie a.c., în intervalul orar 13.00-15.00, polițiștii Orașului Ulmeni și cei ai Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au desfășurat o acțiune în localitățile din raza de competență, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale.

Au fost oprite și verificate 52 de autoturisme, iar pentru abaterile constatate la regimul circulației rutiere au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale.

Totodată, în cazul a trei autoturisme care nu au corespuns din punct de vedere tehnic, polițiștii au dispus reținerea certificatelor de înmatriculare.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 5.000 de lei.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul jandarmilor.