Polițiștii de la rutieră sunt în trafic și fac controale pe toate drumurile principale din județ. Monitorizarea este specifică sezonului rece.

Inspectoratul de Poliție Județean anunță că polițiștii rutieri sunt prezenți în teren și urmăresc în timp real starea drumurilor naționale, județene și a arterelor din municipii, pentru a preveni evenimentele rutiere și a interveni rapid acolo unde situația o impune.

În această perioadă, circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe mai multe sectoare de drum, motiv pentru care polițiștii rutieri urmăresc evoluția situației și dispun măsuri de verificare și anunțare a administratorilor drumurilor publice, în vederea intervenției operative.

Recomandări și obligații pentru conducătorii auto:

• echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei;

• informarea prealabilă cu privire la starea drumurilor și condițiile meteo;

• efectuarea verificării tehnice a autovehiculului;

• asigurarea rezervelor necesare de energie pentru parcurgerea traseului, prin combustibil lichid sau, în cazul autovehiculelor electrice, prin încărcarea acumulatorului de energie electrică;

• adoptarea unei maniere prudente de conducere și evitarea deplasărilor în zonele montane fără autovehicule dotate corespunzător și fără o informare prealabilă.

Polițiștii se află în teren și acționează pentru prevenirea incidentelor rutiere, în colaborare cu instituțiile responsabile.

Cauciucurile de iarna sunt obligatorii prin lege atunci cand circuli pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei – nu exista o data fixa, ci conditii specifice.

Amenzile pentru lipsa anvelopelor de iarna pot ajunge intre 9 si 20 de puncte de amenda, iar politia poate retine certificatul de inmatriculare pana la remedierea situatiei.

Anvelopele all season sunt acceptate legal doar daca au marcajele M+S, M.S. sau M&S, dar nu ofera aceeasi performanta ca cele de iarna in conditii severe.