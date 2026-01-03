La data de 3 ianuarie a.c., în jurul orei 10.30, poliţiştii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost sesizaţi cu privire la faptul că un tânăr ar fi plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors.

Au fost demarate activități de căutare, iar la scurt timp, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmaţiei au sesizat poliția cu privire la faptul că pe raza localității Crăciunești au identificat o persoană, care nu prezintă semne vitale.

Poliţiştii și echipaje SMURD și SAJ s-au deplasat la locul indicat de pe raza localității Crăciunești, unde a fost găsit decedat tânărul de 26 de ani.

Examinarea preliminară a corpului nu a evidențiat urme de violență.

În urma verificărilor efectuate, nu există suspiciuni că persoana decedată ar fi fost victima vreunei infracțiuni.

Cadavrul a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.