Duminică, 10 mai a.c., polițiștii din Baia Mare au fost sesizați să intervină pe strada Gheorghe Pop de Băsești, din municipiu, pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu vătămarea unei persoane.

Din primele verificări efectuate a reieșit că, un bărbat de 55 de ani care conducea un autoturism pe strada Gheorghe Pop de Băsești din municipiul Baia Mare ar fi acroșat la o intersecție de drumuri, un biciclist care nu ar fi respectat semnificația indicatorului „Cedează trecerea”.

În urma impactului a rezultat rănirea tânărului și pagube materiale.

Tânărul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar polițiștii continuă cercetările.

Polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic să respecte semnificațiile indicatoarelor rutiere.