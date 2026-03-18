Primăria Municipiului Baia Mare anunță demararea unor lucrări de modernizare a rețelei de gaze naturale, ce se vor desfășura în perioada 1 mai – 30 iunie 2026.

Intervențiile vizează înlocuirea conductelor și a branșamentelor de gaze naturale de presiune medie pe următoarele străzi: Victor Babeș, Traian Vuia, Trandafirilor, Grigore Ureche, Magnoliei și Victoriei. În total, vor fi executate lucrări pe o lungime de 3.225 metri liniari, incluzând carosabilul, trotuarele și zonele verzi adiacente.

Proiectul este realizat la solicitarea Delgaz Grid SA, lucrările fiind executate de Instgaz SRL.

Autoritățile locale transmit mulțumiri cetățenilor pentru înțelegere și își cer scuze pentru disconfortul temporar creat pe durata desfășurării lucrărilor.