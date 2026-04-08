Primăria Sighetu Marmației informează că începând de sâmbătă, 11 aprilie, ora 22:30, până duminică, 12 aprilie, ora 04:00, cu ocazia celebrării slujbelor de Înviere, circulația autovehiculelor în centrul orașului va fi restricționată după cum urmează:

Strada Dragoș Vodă, de la intersectia cu strada Mihai Viteazu spre Pompieri, strada Traian- Piata Libertății – strada 22 Decembrie până la intersecția cu strada Iuliu Maniu

I. M de Apșa de la intersecția cu strada Mihai Eminescu, strada Piata Libertății – strada Bogdan Vodă spre Pompieri, strada Piata 1 Decembrie până la Sensul giratoriu Big, strada Ion Buteanu

De la Sensul giratoriu Big spre Sensul Giratoriu Pompieri până la intersecția cu strada Dragoș Vodă

Strada Plevnei de la intersecția cu strada Mihai Viteazu până la intersecția cu Piata Libertății.

Participanții la trafic sunt invitați să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor care vor asigura dirijarea circulației în zonă.