Ziua de 9 martie va fi zi de doliu în Harkov după atacul cu rachete asupra unui bloc, în care șapte persoane, inclusiv doi copii, au murit.

Autoritățile din Harkov au anunțat declararea unei zile de doliu în memoria persoanelor care și-au pierdut viața după un atac cu rachete asupra unei clădiri rezidențiale, scrie Ukrinform.

Anunțul a fost făcut sâmbătă noapte de primarul orașului, Ihor Terekhov, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Potrivit edilului, ziua de doliu va intra în vigoare după încheierea intervențiilor echipelor de salvare, care continuă la locul tragediei. Autoritățile estimează că operațiunile de căutare și recuperare vor dura aproximativ două zile.

Motivul principal este timpul necesar alocat pentru a verifica fiecare zonă a clădirii distruse.

„O zi de doliu va fi declarată în Harkov imediat după finalizarea operațiunilor de salvare și căutare la locul atacului, care vor dura două zile”, a scris Ihor Terekhov.

Acesta a precizat că data stabilită pentru ziua de doliu este luni, 9 martie. În acea zi, comunitatea locală va aduce un omagiu victimelor tragediei.

Conform informațiilor furnizate de Ukrinform, o clădire rezidențială cu cinci etaje din districtul Kyivskyi al orașului Harkov a suferit distrugeri majore în urma atacului. Imobilul a fost aproape complet distrus după impactul rachetelor.

Autoritățile au confirmat că zece persoane au suferit răni. Printre acestea se află și trei minori, doi băieți cu vârste de 6 și 11 ani, precum și o fată de 17 ani, care au primit îngrijiri medicale.

În același timp, bilanțul victimelor indică șapte persoane decedate, aflate sub dărâmăturile clădirii în momentul exploziei. Printre cei care și-au pierdut viața se află și doi copii.

Echipele de intervenție continuă verificările în zona afectată, din cauza temerilor că ar putea exista și alte persoane prinse sub ruinele imobilului.

Tragedia a provocat un puternic val de emoție în oraș, motiv pentru care autoritățile locale au decis ca ziua de 9 martie să fie dedicată comemorării victimelor.