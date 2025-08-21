Un accident de circulație s-a produs astăzi, 21 august 2025, în localitatea Vadu Izei, pe drumul național DN18.
Un autovehicul s-a răsturnat pe o parte în afara carosabilului, în apropierea unei treceri de pietoni. La fața locului au intervenit polițiștii rutieri și echipaje de prim-ajutor pentru a gestiona situația și a dirija traficul, care s-a desfășurat cu dificultate pe un singur sens.
Din primele informații, nu s-au înregistrat victime grave, însă pasagerii au primit îngrijiri medicale la fața locului. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cauza exactă a producerii accidentului.
Traficul în zonă este îngreunat, fiind formată coloană de mașini pe ambele sensuri.
Revenim cu detalii imediat ce vor fi disponibile informații oficiale din partea autorităților.
Lasă un răspuns