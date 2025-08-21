Un accident de circulație s-a produs astăzi, 21 august 2025, în localitatea Vadu Izei, pe drumul național DN18.

Un autovehicul s-a răsturnat pe o parte în afara carosabilului, în apropierea unei treceri de pietoni. La fața locului au intervenit polițiștii rutieri și echipaje de prim-ajutor pentru a gestiona situația și a dirija traficul, care s-a desfășurat cu dificultate pe un singur sens.

Din primele informații, nu s-au înregistrat victime grave, însă pasagerii au primit îngrijiri medicale la fața locului. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cauza exactă a producerii accidentului.

Traficul în zonă este îngreunat, fiind formată coloană de mașini pe ambele sensuri.

Revenim cu detalii imediat ce vor fi disponibile informații oficiale din partea autorităților.