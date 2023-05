Iubitorii de natură sunt aşteptaţi sâmbătă, 27 mai, la o nouă ediţie a Zilei Lacului Albastru.

Organizatorii, Primăria și Consiliul Local Baia Sprie, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Baia Sprie (Visit Baia Sprie) și Casa de Cultură Baia Sprie, promit între orele 12.00 şi 18.00 un eveniment outdoor, dedicat Lacului Albastru. Vot fi ateliere și activități interesante, iar seara se va lăsa cu o petrecere. Organizatori:

Programul activităților

• Tiroliană peste Lacul Albastru

• Tur ghidat de minerit pe Dealul Minei, cu vizitarea unor vechi galerii miniere, sub îndrumarea prietenilor noștri de la Clubul de Speologie Montana (înscrieri la fața locului). Pentru vizitarea galeriilor este necasar să aveti echipament corespunzător și condiție fizică bună!

• Expoziție de fotografii în galerie de mină (Clubul de Speologie Montana)

• Tir sportiv cu arcul, oferit de Club Bullseye (înscrieri la fața locului)

• Ateliere tehnice și educative (atelier de făcut noduri, de transmisiuni cod Morse, jocuri, etc) puse la dispoziție de către Asociația Cercetașii Munților (înscrieri la fața locului)

• Atelier de ceramică și modelaj alături de Nicolas Leș (înscrieri la fața locului)

• Activități pentru copii făurite cu meșteșug de Clubul Hoppa (face painting, modelare baloane, ateliere de creație, jocurile copilăriei)

• Activități în aer liber (concurs de tras funia, de bătut cuie în buștean, etc)

• 16:00 – Zbor demonstrativ cu parapanta de pe Dealul Minei oferit de pilotul Laszlo Dancs dacă prognoza meteo va fi favorabilă

• 18:00 – 20:30 – Concerte live de blues, rock și hard rock

• 20:30 – Petrecere cu DJ pe ritmuri dansante de groove, disco, funk, house și hip-hop (DJ Silent Disciple)

În perimetrul Lacului Albastru accesul cu mașini și vehicule motorizate este strict interzis!

Camparea corturilor se va face în zona Lacului Albastru.

Pentru cei ce vin cu mașina, recomandăm să o parcheze în capătul Str. Crișan în parcarea amenajată pentru eveniment. De acolo se poate ajunge pe jos în aproximativ 15 de minute la Lacul Albastru, prin pădure, pe potecă marcată cu punct albastru.

Traseul alternativ pentru cei ce vin pe jos sau cu mountain bike este traseul punct albastru ce urcă din spatele Catedralei Romano-Catolice din centrul vechi, se continuă pe Str. N Iorga, iar apoi pe potecă prin pădure până la lac.