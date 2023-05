„La data de 14 mai a.c., în jurul orei 23.50, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 1C, în localitatea Lăpușel. Deplasați la fața locului, din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, de 47 de ani, din Lăpușel, care se deplasa în calitate de pieton, a fost accidentat mortal de către un autoturism, care se deplasa înspre municipiul Baia Mare”, transmite IPJ Maramureş.

Material în actualizare!

Actualizare:

Deplasati la fata locului, din primele verificari efectuate, politistii au stabilit faptul ca un barbat, de 47 de ani, din Lapusel, care se deplasa in calitate de pieton, a fost accidentat mortal de catre un autoturism, care se deplasa inspre municipiul Baia Mare.

Dupa producerea impactului, conducatorul autoturismului a parasit locul producerii evenimentului rutier, fara incuviintarea politistilor.

Circulatia s-a desfasurat alternativ pe un singur sens timp de doua ore.

In urma activitatilor desfasurate de politistii Serviciului Rutier, a fost identificat conducătorul auto, ca fiind un cetatean italian, de 45 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Fata de acesta, a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat in fata instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva, sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si parasirea locului accidentului”, se arata in comunicatul Politiei.