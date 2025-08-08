O femeie din Scoția a câștigat în instanță aproape 175.000 de euro (149.496 de lire sterline) după ce un telefon produs de fostul gigant LG a provocat un incendiu în locuința sa din North Lanarkshire, scrie BBC.

Judecătorul Robert Fife de la Edinburgh Sheriff Court a decis că telefonul LG K8, oferit femeii de către angajatorul ei – Consiliul Local North Lanarkshire – a fost cauza incendiului care a izbucnit în toiul nopții, pe 31 octombrie 2018, în sufrageria locuinței sale din Coatbridge.

„La momentul izbucnirii incendiului, telefonul LG era folosit în mod normal, fiind pus la încărcat cu un încărcător potrivit, în condiții în care un produs standard nu ar fi cedat. Instanța a fost îndreptățită să tragă concluzia că dispozitivul era defect. LG nu a îndeplinit standardele de siguranță la care oamenii au, în mod normal, dreptul să se aștepte”, a spus judecătorul.

Instanța a constatat că femeia a dovedit că telefonul era defect

Femeia, Denise Parks, și soțul său Robert dormeau când focul a izbucnit, în jurul orei 03:00. În cameră se aflau la încărcat un laptop și două telefoane – un Samsung Galaxy S7 și un LG K8. Judecătorul a decis, pe baza probabilităților, că telefonul LG a fost cel care a declanșat incendiul.

Peste 140.000 de euro din suma totală vor fi virați către compania de asigurări care îi achitase anterior despăgubiri lui Parks. Femeia a suferit o intoxicație cu fum și, în urma incidentului, a avut nevoie de tratament pentru anxietate și atacuri de panică. A lipsit de la muncă mai bine de trei luni, între 2 noiembrie 2018 și 7 februarie 2019.

LG Electronics UK Ltd a fost dată în judecată pentru daune la tribunalul civil de la Edinburgh, iar instanța a constatat că Parks a dovedit atât defectul produsului, cât și prejudiciul suferit.

LG a anunțat în 2021 închiderea diviziei sale de telefoane mobile, invocând dificultăți în fața concurenței cu alte branduri.