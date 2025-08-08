Băiuț se pregătește să trăiască o zi de sărbătoare pe 24 august 2025, când comunitatea își va celebra tradițiile, minerii de ieri și de azi, dar și memoria celor care nu mai sunt. Momentul central al zilei va fi lansarea celei mai noi lucrări semnate de scriitorul Walter Ubelhart – „Album monografic 101 minuni de la capătul lumii – Băiuț – Maramureș – România”. Cartea aduce în prim-plan frumusețea, istoria și poveștile locului, fiind o invitație la descoperirea Băiuțului în toată complexitatea sa.

Ziua va debuta la ora 7:00 cu acordurile Fanfarei Băiuț, urmată de recitaluri susținute de artiștii Ciuby Negrai, Alexandra Bîrsan, Szabo Lorand, Gașpar Adrian, Gabriela Ungur, Ceterașii Lăpușului și Victoria Petrenciuc.

Programul include momente de reculegere și recunoștință la Monumentul Minerului, povești autentice în cadrul secțiunii „Amintiri din viața de miner”, precum și acordarea titlului „Mineri de Onoare” pentru cei care au muncit ani întregi în adâncul pământului.

Publicul va putea vizita Muzeul în aer liber – expoziție fotografică și va participa la inaugurarea Muzeului „Minerit și Tradiții”, un proiect realizat cu mult suflet, datorită implicării deosebite a doamnei Elisabeta Pop.

Organizatorii promit și alte surprize, invitând localnicii și vizitatorii să fie parte din această zi specială dedicată comunității, istoriei și culturii mineritului.