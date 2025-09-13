O dronă rusească a intrat pe teritoriul României, sâmbătă seară, la circa 20 km SV de Chilia Veche (Tulcea)

UPDATE, ora 22.00: Ionuț Moșteanu a declarat, într-o intervenție telefonică la Antena 3 că “drona nu a fost doborâtă. A fost observată, avioanele s-au ridicat și au vazut-o, erau foarte aproape să o doboare. Drona zbura foarte jos, a ieșit înapoi spre Ucraina“.

Ministrul Apărării a explicat că legea permite armatei să doboare dronele, iar piloții aeronavelor F-16 au avut această aprobare. “Avem provocări din partea Rusiei în fiecare săptămână. Din ce în ce mai des sunt atacuri cu drone la granița României. Cam în fiecare săptămână avem avioanele în aer. Azi, după ce am ridicat F-16, am ridicat și două avioane germane, Eurofighter. Le-au înlocuit pe celelalte, după terminarea programului de stat în aer. De două luni și jumătate, de când sunt ministru, avem în medie cam o dată pe săptămâna misiuni de poliție aeriană, din cauza atacurilor cu drone rusești la granițele țării“, a afirmat Moșteanu.

“Așteptăm raportul final în orele care urmează, pentru a vedea detalii despre dronă. Toate informațiile de acum arată că drona a ieșit din spațiul aerian al României“, a mai afirmat acesta.