Baia Mare va găzdui pe 6 decembrie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură, un eveniment deosebit: concertul aniversar Suzana și Daciana Vlad – 20 de ani de carieră. Cele două artiste, cunoscute drept gemenele folclorului maramureșean, vor aduce în fața publicului colinde tradiționale și cântece de suflet.

Concertul face parte din Turneul Național de Colinde „Sub fereastră la om bun” și marchează, totodată, lansarea noului album intitulat „Colindați, măi oameni buni”.

Invitatul special al serii va fi Alin Oprea (Talisman), care va completa atmosfera de sărbătoare cu momente muzicale aparte.

Publicul este așteptat să se bucure de o seară plină de emoție, tradiție și colinde, într-un eveniment menit să celebreze nu doar cariera de două decenii a gemenelor Vlad, ci și frumusețea autenticului maramureșean.