Sâmbătă, 13 august, stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și Unirea Tășnad, joc din cadrul rundei a treia din Liga a III-a, seria 8. Cele două echipe aveau maximum de puncte după două etape, însă acum a rămas procentajul de sută la sută doar la Unirea, care s-a impus în Baia Mare cu 5-1.

Meciul a început extrem de rău pentru Minaur, care a încasat trei goluri de la un fost jucător al ei, Chițaș, toate în decursul a doar 6 minute. În min. 7, Camara a fost eliminat, atfel că băimărenii au avut de tras și cu un om în minus. Stănescu a marcat pentru 1-3, scor cu care s-a și intrat la cabine, după care iar am ieșit în decor: alte două goluri pentru oaspeți și încă o eliminare la noi, în primele 12 minute după reluare. Iar la 1-5, cu doi oameni mai puțin, chiar nu mai ai ce face.

CS Minaur Baia Mare – Unirea Tășnad: 1-5 (1-3)

Stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare

Au marcat: Raphael Stănescu (28) / Vasile Florin Chițaș (6, 8, 12), Claudiu Robert Băciuț (53), Roland Vajda (57)

Arbitri: Dragoș Nicolae Lunca – Alin Revnic (ambii din Cluj-Napoca), Lazăr Flavius Seiche (Sânmihaiu Almașului – Sălaj). Rezervă: Victor Fătu (Cluj-Napoca). Obsservator arbitri: Sebastian Moisin (Oradea). Delegat joc: Marius Cozma (Zalău)

CS Minaur (antrenori: Francisc Dican, Romulus Buia, Vasile Șleam): 1. Flavius Croitoru – 47. Andrei Orosz (17. Denis Buhai – min. 29), 44. Mohamed Camara, 4. Jhon Mondragon, 22. Darius Mureșan, 80. Andrei Moga, 11. Raphael Stănescu (97. Viorel Chinde – min. 65), 7. Sergiu Ciocan (9. Raul Krausz – min. 21), 10. Raul Vitan (16. Cătălin Alexe – min. 29), 21. Andy Bădici (88. Gabriel Țura – min. 65), 30. Sanusi Hussaini

Rezerve neutilizate: 77. Marco Șuldac – 14. Alex Băican, 27. Mădălin Calu, 29. Alin Baciu

Cartonașe galbene: Krausz (47, 53), Țura (69), Chinde (83) / Csanadi (59)

Cartonașe roșii: Camara (7 – fault în situație de gol), Krausz (53 – proteste)

Etapa a 3-a

Lotus Băile Felix – SCM Zalău: 0-1

Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Bihorul Beiuș: 0-1

Unirea Dej – CSM Sighetu Marmației: 2-2

Sticla Arieșul Turda – Sănătatea Servicii Publice: 0-4

Olimpia MCMXXI Satu Mare – Crisul Sântandrei: 0-2

CS Minaur Baia Mare – Unirea Tășnad: 1-5

Clasament

Unirea Tășnad – 9p (14-2) – 3 SCM Zalău – 7p (7-1) – 3 Sănătatea Cluj – 7p (8-3) – 3 Crisul Sântandrei – 7p (7-3) – 3 Minaur Baia Mare – 6p (8-8) – 3 Bihorul Beiuș – 6p (4-4) – 3 CSM Sighet – 4p (6-6) – 3 Viitorul Cluj – 3p (1-2) – 3 Bihorul Beiuș – 6p (4-4) – 3 Lotus Băile Felix – 1p (1-4) – 3 Olimpia Satu Mare – 0p (2-12) – 3 Sticla Turda – 0p (2-13) – 3

Etapa viitoare. Vineri, 19 septembrie, ora 17.00: Sănătatea – CSM Sighet; Crisul Sântandrei – CS Minaur; SCM Zalău – SC Olimpia; Sticla Turda – Lotus Baile Felix. Sâmbătă, 20 septembrie, ora 17.00: Bihorul – Unirea Dej; Tășnad – Viitorul Cluj.