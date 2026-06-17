Vești pline de emoție și bucurie vin din familia uneia dintre cele mai îndrăgite formații care duc cântecul și sufletul Maramureșului în toate colțurile lumii. George Chindriș, fratele mai mic din familia de artiști care a cucerit inimile maramureșenilor de pretutindeni, a ales să își unească destinul cu cea care îi este alături de ceva vreme, Alexandra.

Într-un moment încărcat de emoție, sinceritate și iubire, George a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Alexandra, iar răspunsul a fost cel pe care orice îndrăgostit speră să îl audă: „Da!”.

Alexandra este studentă în Baia Mare și se remarcă prin pasiunea sa pentru frumos, fiind o tânără apreciată pentru ambiția, sensibilitatea și valorile pe care le împărtășește cu George. Împreună formează un cuplu armonios, construit pe respect, încredere și visuri comune.

Pentru familia Chindriș, dar și pentru toți cei care îi cunosc și îi îndrăgesc, vestea a adus multă bucurie. Într-o lume în care poveștile autentice de iubire sunt tot mai prețuite, George și Alexandra demonstrează că dragostea, atunci când este clădită pe valori solide și sentimente sincere, poate deveni începutul unei vieți minunate împreună.

Le transmitem cele mai sincere felicitări și cele mai bune gânduri și așteptăm cu nerăbdare nunta!