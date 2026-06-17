Locuitorii din Cartierul Unirii din Sighetu Marmației beneficiază, începând de astăzi, 17 iunie, de extinderea sistemului de colectare selectivă prin punerea în funcțiune a unor noi insule ecologice digitalizate.

Anunțul a fost transmis de ADIGIDM Maramureș, în colaborare cu Primăria Municipiului Sighetu Marmației, în cadrul programului de modernizare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor.

Noile insule ecologice vor deservi următoarele zone:

Insula 5 – blocurile 12, 14, 16 și 28;

Insula 5B – blocul 28;

Insula 7 – blocurile 6 și 8;

Insula 25 – blocurile 26, 28 și 30;

Insula 26 – blocurile 10, 18, 20, 22 și 24.

Accesul la insulele ecologice se face pe bază de cartelă sau prin intermediul aplicației mobile dedicate.

Cetățenii arondați sunt invitați să își ridice cartelele de acces de la sediul Primăriei Municipiului Sighetu Marmației, la Casa Căsătoriilor – parter, după următorul program: 17, 18 și 22 iunie: între orele 09:00 și 16:00;

19 iunie: între orele 09:00 și 12:00.

Cartela se eliberează pe baza actului de identitate, iar utilizatorii dispozitivelor iOS vor primi codul necesar pentru activarea aplicației mobile.

Reprezentanții autorităților locale subliniază că succesul colectării separate depinde de implicarea fiecărui cetățean. Extinderea sistemului de insule ecologice digitalizate reprezintă un pas important pentru creșterea gradului de reciclare și pentru dezvoltarea unui oraș mai curat și mai prietenos cu mediul.