Cercetașii Maramureșului – „Regele Mihai I al României” își încheie anul cercetășesc 2025–2026 printr-un eveniment special dedicat comunității, familiei și valorilor care îi definesc: credința, prietenia, aventura și implicarea.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 20 iunie, la Schitul „Schimbarea la Față” din Baia Mare, unde sunt invitați părinți, bunici, prieteni și toți cei care doresc să fie alături de tinerii cercetași.

Programul zilei va debuta la ora 17:00, când cercetașii vor porni într-o drumeție de pe Câmpul Tineretului, pe traseul Piatra Tâlharului – Schitul „Schimbarea la Față”.

De la ora 19:00 va începe Seara Solemnă, un moment festiv în cadrul căruia vor avea loc deschiderea oficială, careul cercetășesc, raportul patrulelor și prezentarea realizărilor anului cercetășesc 2025–2026.

Participanții se vor bucura și de un recital susținut de Corul „Cercetașii Maramureșului”, coordonat de educatorul Nicoleta Pop.

Începând cu ora 20:00, atmosfera va continua cu jocuri în aer liber și activități recreative pentru cei mici, inclusiv un tobogan gonflabil.

Proiectul „Cercetașii Maramureșului – Regele Mihai I al României” se desfășoară sub coordonarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.