Un accident rutier s-a produs în cursul zilei de astăzi în localitatea Valea Chioarului, circulația în zonă fiind îngreunată temporar.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție și de poliție, pentru gestionarea situației și fluidizarea traficului. De asemenea, mai multe autovehicule au fost implicate în evenimentul rutier.

Nu sunt cunoscute informații oficiale despre cum s-a produs evenimentul rutier.

Participanții la trafic sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

Vom reveni cu detalii