Vremea s-a încălzit față de ziua precedentă. Cerul a fost mai mult noros și izolat la munte a nins. Vântul a suflat slab, la moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă cu rafale de până la 40 km/h, unde a viscolit ninsoarea și a spulberat zăpada.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -5 grade Celsius, în Pasul Prislop -4 grade Celsius, în Pasul Gutâi -2 grade Celsius, la Cavnic, Băiuț, la Borșa, Moisei, Vișeu de Sus -1 grad Celsius, Târgu Lăpuș, Ocna Șugatag 1 grad Celsius, Sighetu Marmației 2 grade Celsius, Baia Mare 3 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 33 cm la stația meteo Iezer, 13 cm în Pasul Prislop, 12 cm în Pasul Gutâi.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat cu două utilaje și s-au răspândit nouă tone de material antiderapant pe DN18, în Pasul Gutâi, în Pasul Prislop și pe DN17C, Dealul Ștefăniței.

Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu două utilaje și s-au împrăștiat 14 tone de material antiderapant.

Majoritatea sectoarelor de drumuri naționale au partea carosabilă curată și uscată. Sunt tronsoane de drumuri în zonele de deal și de munte cu partea carosabilă curată și parțial umedă. Sectoarele de drumuri județene au partea carosabilă curată și umedă. Cerul este acoperit.Fulguiește în județ. În zonele joase se semnalează ceață.

Vremea va fi astăzi mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros și local se vor semnala precipitații predominant sub formă de ploaie. La munte vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 10 grade, iar cele minime între 1 și 4 grade.