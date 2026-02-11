Miercuri, 11 februarie, Sala sporturilor “Dumitru Popescu Colibași” din Brașov va fi gazda partidei dintre CSM Corona și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 15-a din Liga Florilor MOL. Un nou meci extrem de dificil pentru echipa noastră, în fața ocupantei locului 3 din prima divizie, grupare ce a terminat sezonul trecut a doua.

Etapa 15

CSM Corona Brașov – CS Minaur (miercuri, 11 februarie, 17.30). Arbitri: Radu Iliescu – Doru Pascu Manea (București). Observator: Gigi Sandu Antonescu (Pitești)

Gloria Bistrița – CSM Slatina (miercuri, 11 februarie, 17.30, Pro Arena)

HC Zalău – SCM Râmnicu Vâlcea (sâmbătă, 14 februarie, 17.00)

CSM Galați – CSM Târgu Jiu (duminică, 15 februarie, 14.00)

SCMU Craiova – Dunărea Brăila (luni, 16 februarie, 17.30, Pro Arena)

CSM București – Rapid București (miercuri, 18 februarie, 17.30, Pro Arena).

Clasament

CSM București – 27p (464-382) – 14

Gloria Bistrița – 26p (458-334) – 14

Corona Brașov – 22p (429-367) – 14

SCM Rm. Vâlcea – 17p (454-382) – 14

CSM Slatina – 16p (398-388) – 14

Rapid București – 13p (409-392) – 14

Minaur Baia Mare – 13p (373-385) – 13

Dunărea Brăila – 12p (409-384) – 14

SCMU Craiova – 9p (352-375) – 13

CSM Târgu Jiu – 6p (337-443) – 14

CS HC Zalău – 4p (320-419) – 14

CSM Galați – 1p (315-467) – 14

Etapa 16

CS Minaur Baia Mare – CSM Galați (miercuri, 25 februarie)

CSM Târgu Jiu – HC Zalău (miercuri, 25 februarie)

Rapid București – SCMU Crauiova (miercuri, 25 februarie, 17.30, Pro Arena)

CSM Slatina – Corona Brașov (joi, 26 februarie)

Dunărea Brăila – Gloria Bistrița (joi, 26 februarie, 17.30, Pro Arena)

SCM Rm. Vâlcea – CSM București (vineri, 27 februarie, 17.30, Pro Arena).