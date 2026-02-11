Miercuri, 11 februarie, Sala sporturilor “Dumitru Popescu Colibași” din Brașov va fi gazda partidei dintre CSM Corona și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 15-a din Liga Florilor MOL. Un nou meci extrem de dificil pentru echipa noastră, în fața ocupantei locului 3 din prima divizie, grupare ce a terminat sezonul trecut a doua.
Etapa 15
CSM Corona Brașov – CS Minaur (miercuri, 11 februarie, 17.30). Arbitri: Radu Iliescu – Doru Pascu Manea (București). Observator: Gigi Sandu Antonescu (Pitești)
Gloria Bistrița – CSM Slatina (miercuri, 11 februarie, 17.30, Pro Arena)
HC Zalău – SCM Râmnicu Vâlcea (sâmbătă, 14 februarie, 17.00)
CSM Galați – CSM Târgu Jiu (duminică, 15 februarie, 14.00)
SCMU Craiova – Dunărea Brăila (luni, 16 februarie, 17.30, Pro Arena)
CSM București – Rapid București (miercuri, 18 februarie, 17.30, Pro Arena).
Clasament
CSM București – 27p (464-382) – 14
Gloria Bistrița – 26p (458-334) – 14
Corona Brașov – 22p (429-367) – 14
SCM Rm. Vâlcea – 17p (454-382) – 14
CSM Slatina – 16p (398-388) – 14
Rapid București – 13p (409-392) – 14
Minaur Baia Mare – 13p (373-385) – 13
Dunărea Brăila – 12p (409-384) – 14
SCMU Craiova – 9p (352-375) – 13
CSM Târgu Jiu – 6p (337-443) – 14
CS HC Zalău – 4p (320-419) – 14
CSM Galați – 1p (315-467) – 14
Etapa 16
CS Minaur Baia Mare – CSM Galați (miercuri, 25 februarie)
CSM Târgu Jiu – HC Zalău (miercuri, 25 februarie)
Rapid București – SCMU Crauiova (miercuri, 25 februarie, 17.30, Pro Arena)
CSM Slatina – Corona Brașov (joi, 26 februarie)
Dunărea Brăila – Gloria Bistrița (joi, 26 februarie, 17.30, Pro Arena)
SCM Rm. Vâlcea – CSM București (vineri, 27 februarie, 17.30, Pro Arena).
