Selecţionata feminină a României a fost învinsă de Germania, scor 0-3, duminică, în finala Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe de la Zadar (Croaţia).

Bernadette Szocs a fost învinsă de Annett Kaufmann cu 2-3 (4-11, 12-10, 8-11, 11-6, 5-11), în primul meci, apoi Elizabeta Samara a cedat cu 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 7-11) în duelul cu Sabine Winter, iar Andreea Dragoman a fost întrecută de Nina Mittelham cu 1-3 (12-14, 8-11, 11-8, 5-11).

România a pierdut pentru a treia oară la rând finala feminină la Europenele pe echipe, după ediţiile din 2023 (Malmo) şi 2021 (Cluj-Napoca), de fiecare dată în faţa Germaniei.

Ultimul titlu al României datează din 2019, de la Nantes, când România învingea în finală Portugalia, informează Agerpres.