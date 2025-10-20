Joi, 23 octombrie, începând cu ora 17.00, la Galeria Hollosy din cadrul Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor va avea loc lansarea cărții „Dezvoltarea locală prin cultură”, semnată de conf. univ. dr. habil. Laura Teodora Ghinea.

Cartea propune o reflecție profundă asupra rolului culturii în regenerarea comunităților și în conturarea unei identități locale durabile, într-un context european în continuă transformare.

Evenimentul va fi onorat de prezența lui Ovidiu Pecican, care notează în cuvântul său însoțitor:

„Din acest complex de împrejurări se poate înțelege fără efort cât de importante sunt proiecțiile de felul celei încercate de Laura Ghinea în această carte. Este realist pariul pe factorul cultural acum, când lumea pare din nou remodelată de brutalitatea războiului și de renunțarea, cel puțin parțială, la civilizație în folosul barbariei?

Ținând seama de asemenea contextualizări, mi se pare că Laura Ghinea vine cu un document programatic: nu trebuie să abdicăm în ruptul capului de la rosturile înalte pe care le dăm culturii în modelarea ambianței vieții omului și în regândirea Europei. „Micile patrii” de odinioară sunt – sau pot fi – și patrii ale viitorului european. Totul depinde, printre altele, și de modul cum le vom ști redimensiona și remodela cultural.”