Vremea a fost rece duminică, 19 octombrie, față de normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil ziua și mai mult senin noaptea. În zona montană înaltă la peste 1800 de metri altitudine a nins, iar precipitațiile au avut și caracter de aversă. Vântul a suflat slab la moderat, cu unele intensificări de până la 36 km/h în Baia Mare. Local, dimineața s-a produs îngheț la sol.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -9 grade Celsius. Alte valori ale temperaturii aerului: Târgu Lăpuș -5 grade, în Pasul Prislop și la Ocna Șugatag -4 grade, în Pasul Gutâi și la Cavnic -3 grade, Sighetu Marmației și Băiuț -2 grade, Baia Mare și Borșa -1 grad, Baia Sprie 0 grade.

Pe sectoarele de drumuri publice s-a intervenit cu utilaje și material antiderapant (10 tone pe drumurile naționale) pentru prevenirea și combaterea poleiului. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice este curat și uscat la ses, curat și parțial uscat în zona de munte. Sunt sectoare de drum în zona de munte care au partea carosabilă curată și umedă, iar temperaturile negative favorizează local formarea poleiului.

CJSU recomandă conducătorilo auto să circule preventiv pe sectoarele de drum cu polei, să reducă viteza, să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule aflate în trafic, să evite manevrele bruște și să utilizeze frâna de motor.

Vremea va fi astăzi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 14 grade, iar cele minime între -2 și 2 grade. Izolat dimineața vor fi condiții de ceață.