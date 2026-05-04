Comunitatea Evreilor din România anunță cu profundă tristețe trecerea în neființă a domnului ing. Paul Schwartz, președintele Comunității Evreilor din București, o personalitate marcantă a vieții comunitare și un susținător constant al memoriei istorice și al dialogului intercultural.

Paul Schwartz și-a dedicat întreaga viață protejării și consolidării comunității evreiești din capitală, precum și promovării contribuției acesteia la dezvoltarea societății românești. De-a lungul deceniilor de activitate, a fost un reper de echilibru, responsabilitate și implicare civică. Supraviețuitor al Holocaustului, Paul Schwartz a povestit în numeroase rânduri că viața i-a fost salvată datorită intervenției preotului ortodox Mihai Manoliu din București, care l-a ascuns împreună cu familia sa, protejându-i de deportare. Această experiență i-a marcat profund parcursul și convingerile, devenind un susținător al toleranței și al solidarității între comunități.

În cadrul Comunității Evreilor din București, a activat timp de mai multe decenii, dintre care ultimii 13 ani i-a dedicat funcției de președinte. Anterior, a deținut funcțiile de consilier și vicepreședinte al Federației Comunităților Evreiești din România, contribuind activ la dezvoltarea proiectelor educaționale, sociale și culturale.

Pentru activitatea sa, a fost distins cu Ordinul „Meritul Industrial și Comercial” în grad de Cavaler și cu Ordinul Național „Serviciul Credincios”, în grad de Cavaler, recunoașteri ale implicării sale constante în viața publică și comunitară. Paul Schwartz a fost, de asemenea, un prieten apropiat al Statului Israel, sprijinind inițiativele de colaborare și întărire a relațiilor dintre comunități.

Dispariția sa lasă un gol important în comunitatea evreiască din România. Rămâne însă amintirea unui om care a construit punți, a promovat înțelegerea și a militat pentru păstrarea memoriei istorice.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Fie memoria sa binecuvântată. 🕯️