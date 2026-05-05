Reprezentanții Vital anunță presiune scăzută la apa potabilă marți, 5 mai, pînă la ora 14.00, în zona ARAMIS, unde se execută lucrări de reparații la rețeaua de distribuție a apei potabile.

De asemenea, tot marți, 5 mai, până la ora 14.00, va fi întreruptă furnizarea apei potabile pe bd. Unirii (Tanatoriu, Uzina Electrică-post de transformare) pentru lucrări de reparații la rețeaua de distribuție a apei potabile.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.