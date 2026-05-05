O intervenție de urgență s-a desfășurat în zona Strâmbu Băiuț, județul Maramureș, unde salvatorii montani au acționat rapid pentru salvarea unui bărbat aflat în stare critică.

Salvamont Maramureș, structură profesionistă aflată în subordinea Consiliul Județean Maramureș, a intervenit alături de un echipaj al Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș, cu medic de la Târgu Lăpuș.

Apelul la numărul unic de urgență a indicat o situație extrem de gravă: victima era inconștientă în momentul solicitării ajutorului. Ajunse la fața locului, echipele de salvare au acționat rapid pentru stabilizarea victimei, care suferise o traumă severă. Ulterior, aceasta a fost transportată în regim de urgență, folosind echipamente speciale – saltea vacuum și targă UT2000 – până la ambulanță.

Misiunea a fost îngreunată de terenul accidentat și de dificultățile de comunicare din zonă, însă salvatorii au reușit să acționeze eficient și coordonat. Rapiditatea intervenției și profesionalismul echipelor implicate au fost esențiale pentru gestionarea cu succes a acestei situații critice.