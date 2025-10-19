După incidentul devastator din București, unde o explozie a distrus un bloc și a făcut mai multe victime, o nouă deflagrație a semănat panică, sâmbătă dimineața, 19 octombrie, în Bistrița.

În jurul orei 05:45, un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Rodnei a fost zguduit de o explozie violentă, cel mai probabil provocată de o acumulare de gaze naturale. Suprinsți de suflul detonării, locatarii au fost evacuați de urgență de echipele de intervenție.

O femeie rănită, 17 persoane evacuate

Pompierii Detașamentului Bistrița au ajuns rapid la fața locului. În apartamentul distrus, au găsit o femeie în vârstă, conștientă și cooperantă. Aceasta a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD și a fost transportată la spital. Potrivit medicilor, starea ei este stabilă.

Pentru siguranță, 17 persoane – 16 adulți și un copil – au fost evacuate temporar. ISU Bistrița a trimis un microbuz pentru a le oferi adăpost și a preveni riscul de hipotermie. După verificări, locatarii s-au putut întoarce în apartamente.

Pagube serioase, dar fără incendiu

Deși explozia nu a fost urmată de incendiu, suflul a distrus ferestrele apartamentului și a deteriorat grav mobilierul și pereții. Primele indicii arată că ar putea fi vorba despre o acumulare de gaze, însă pompierii nu au depistat scurgeri active sau urme de monoxid de carbon la momentul intervenției, ceea ce complică ancheta.

O comisie specială analizează cauzele exacte ale deflagrației.

Avertisment al autorităților

Incidentul de la Bistrița vine la doar câteva zile după tragedia din Capitală, readucând în atenție pericolele reale ale instalațiilor de gaz vechi sau neverificate. Autoritățile le recomandă cetățenilor să efectueze verificări periodice și să anunțe imediat furnizorul sau serviciile de urgență dacă simt miros de gaz sau observă defecțiuni.