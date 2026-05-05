Baia Mare găzduiește pe 5 mai, de la ora 12:30, un eveniment artistic cu o puternică încărcătură emoțională: expoziția „Galeria emoțiilor care vindecă”, organizată cu ocazia Zilei Artistului Plastic Băimărean.

Evenimentul are loc la Centrul de Sănătate Mintală Baia Mare și aduce în prim-plan lucrări realizate de pacienții centrului, parte a Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare.

Expoziția reunește creații autentice, în care fiecare tablou reflectă trăiri profunde, povești personale și parcursuri de vindecare. Organizatorii subliniază că arta devine, în acest context, un instrument terapeutic esențial.

Prin această inițiativă, publicul este invitat nu doar să admire lucrările, ci și să înțeleagă mai bine rolul artei în procesul de recuperare psihică. Expoziția transmite un mesaj puternic: arta nu are limite, iar sufletul nu are granițe.

Evenimentul este deschis tuturor celor interesați de artă, empatie și povești reale care inspiră