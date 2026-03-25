Cu ocazia Ziua Poliției Române, la nivelul Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a fost păstrat un moment de reculegere în memoria polițiștilor care nu se mai află printre noi.

Gestul simbolic a fost dedicat colegilor care, prin devotament, curaj și profesionalism, și-au pus amprenta asupra activității instituției și au contribuit la siguranța comunității.

Reprezentanții instituției au subliniat că amintirea acestora rămâne vie, iar valorile pe care le-au promovat vor dăinui în continuare în rândul polițiștilor maramureșeni.

Cu aceeași ocazie, luni, 24 martie, IPJ a organizat „Ziua Porților Deschise” și în Piața Libertății din Baia Mare.

Activitatea i-a apropiat pe polițiști de cei prezenți la eveniment, având oportunitatea de a purta discuții libere, într-un cadru relaxant.

De asemenea, polițiștii nu au uitat că au o misiune importantă, de a le răspunde cu promptitudine tuturor curiozităților participanților.

Toți cei care au fost alături de polițiști au avut ocazia să observe îndeaproape tehnica din dotare și să exploreze autospecialele utilizate în misiuni, descoperind astfel mijloacele moderne prin care polițiștii acționează pentru siguranța comunității.

De asemenea, cei prezenți au asistat la demonstrații, menite să evidențieze profesionalismul și pregătirea polțiștilor.

Gândurile celor mici pentru polițiști au fost expuse în Piața Libertății din Baia Mare, unde au fost apreciate atât de către polițiști, cât și de toate persoanele prezente.

Atât mesajele copiilor transmise prin artă, cât și zâmbetele lor, le-au adus bucurie și energie polițiștilor, amintindu-le încă o dată cât de important este ceea ce fac.