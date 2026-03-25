În această dimineață, în jurul orei 10.00, jandarmii aflați în serviciul de pază la Palatul de Justiție din Baia Mare și membrii echipei de intervenție aflați la acel moment în zonă au observat pe stradă, în fața instituției, o persoană cu un bebeluș de câteva luni în marsupiu căreia părea că i se face rău. Au ieșit imediat din clădire și s-au apropiat de femeia care părea că se dezechilibrează și amețește, acuzând o stare de rău. Mama femeii, care o însoțea, a preluat bebelușul, iar jandarmii au ajutat-o pe femeie să se așeze. I-au adus apă și s-au asigurat că este bine. Doamna a afirmat că acum și-a mai revenit, dar că de câteva zile nu se simte prea bine. Între timp a fost solicitată și prezența unui echipaj medical pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Ulterior, membrii echipajului de ambulanță au hotărât că persoana trebuie transportată la spital pentru investigații suplimentare. Jandarmii au sprijinit echipajul medical pentru transportarea persoanei în ambulanță, contactându-l totodată și pe soțul dânsei pentru a-l înștiința despre această situație.

Jandarmii maramureșeni se află în permanență în misiuni de patrulare pe raza localităților pentru siguranța comunității, așadar, dacă vă aflați într-o situație dificilă sau aveți nevoie de ajutor, nu ezitați să le solicitați sprijinul sau să apelați număr unic de urgență 112.