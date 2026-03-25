FC Mara a anunțat deschiderea înscrierilor pentru copiii cu vârste între 4 și 7 ani, oferind celor mici oportunitatea de a face primii pași în sport într-un mediu prietenos și educativ.

Programul este gândit special pentru această categorie de vârstă și pune accent pe dezvoltarea armonioasă prin activități adaptate. Antrenamentele urmăresc învățarea prin joacă, dezvoltarea coordonării motrice și creșterea încrederii în sine, într-un cadru sigur și motivant.

Reprezentanții clubului oferă și un stimulent pentru noii participanți: prima lună de antrenamente este gratuită, pentru ca cei mici să poată descoperi sportul fără costuri inițiale.