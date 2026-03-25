Ambasada Israelului în România au anunțat marți că autoritățile israeliene au început pregătirile logistice pentru aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim, în contextul provocărilor de securitate din regiune.

Instituția a transmis pe rețelele de socializare că „statul Israel face toate demersurile necesare pentru a facilita aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim în România cu ocazia sărbătorii de Paște”.

Potrivit ambasadorului Israelului, Lior Ben Dor, pregătirile sunt deja în desfășurare: „În ciuda provocărilor de securitate generate de încercările repetate ale Iranului de a viza locurile sfinte din Ierusalim, pregătirile logistice pentru acest moment special sunt deja în desfășurare”.

„Autoritățile israeliene lucrează pentru a asigura condițiile necesare desfășurării în siguranță a acestei tradiții vechi și atât de însemnată”, a subliniat Excelența Sa.

„Ambasada noastră își exprimă, totodată, dorința de a celebra aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim alături de milioane de credincioși din România”, a mai transmis instituția.

Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte a explicat pentru Basilica.ro situația din Israel și a demontat dezinformările din online cu privire la aducerea Sfintei Lumini în România.