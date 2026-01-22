Ticz Daniel, Videograf & creator digital specializat în filmări din aer a realizat un filmuleț spectaculos cu Pasul Gutâi văzut de sus. Prin ajutorul dronei a trecut dintr-o parte în alta a Gutâiului, iar imaginile sunt deosebite.

Pasul Gutâi (Pasul Gutin) din Munții Gutâi unul dintre cele mai pitorești drumuri de munte din Maramureș, care leagă Baia Mare de Sighetu Marmației și mai departe de Borșa și Iacobeni. Un drum destul de circulat, plin de serpentine în ac de păr, de păduri dese și o liniște aparte – perfect pentru cei care adoră călătoriile și șofatul.

Din cel mai înalt punct al șoselei începe și traseul spre Creasta Cocoșului, zonă montană foarte cunoscută.