Actiune contra cronometru a Salvamont Maramures in zona Moisei, Dealul Jurchii. Persoana ratacita, aflata in stare fizica precara, cazuta intr-o rapa…

Colegii de la Salvamont Viseu au plecat ca echipa de prim raspuns impreuna cu forte de la ISU…

Zona e dificila si foarte intinsa iar misiunea se anunta una destul de complicata avand in vedere ca persoana cu probleme cu care de altfel s-a reusit comunicarea la un moment dat, a ramas fara baterie la telefon…

Ca suports-a deplasat o echipa din Baia Mare formata din 5 oameni si o echipa din Cavnic formata din 4 oameni. Și Salvamont Borsa si-a anuntat disponibilitatea de a veni cu echipa de suport.

Actiunea a fost incheiata cu succes ! Persoana ratacita a fost gasita, dupa aproximativ 2 ore de cautari, cazuta intr-o rapa fara a avea insa afectiuni medicale grave…

Felicitari echipei de prim raspuns formata din salvamontistii din Viseu , Elian, Nutu, Viorel si Cristi care impreuna cu un politist si cu un elev de politie au reusit pe baza informatiilor avute dar mai ales datorita cunoasterii zonei sa gaseasca persoana intr-un interval de timp extrem de scurt.

Multumiri si colegilor de la Salvamont Borsa care au trimis echipa de suport pentru a ajuta la eventuale cautari amanuntite !

Multumiri salvamontistilor de la Baia Mare si Cavnic care au format echipele de suport.

Multumiri ISU pentru suportul tehnic acordat care a facilitat obtinerea informatiilor necesare localizarii in timp util a victimei.