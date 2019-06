Sorina Pintea, ministrul Sănătății participa la Health Forumul cu tema „Focus pe prevenție. De la politici de sănătate pentru prevenție, la practică”.

„Am lansat o provocare partidelor politice, dar și președintelui pentru a semna un Pact pentru Sănătate pentru că în acest domeniu nu trebuie să existe culoare politică. Sănătatea este a noastră, a tuturor”, a spus Sorina Pintea în timpul întâlnirii.

Ministrul Sănătății a mai spus că în medicina preventivă este nevoie de programe sustenabile si a amintit Planul Național al Hepatitelor care este un program lansat anul acesta, bugetat, care funcționează.

„Nu putem să ne permitem Planuri de prevenție ca cel lansat în 2016, ma refer la Planul Național de Cancer care a ramas la stadiul de poveste pentru că nu a fost finanțat. Cu povești nu putem trata pacienții „, a mai spus Pintea.

Ministrul Sănătății a mai declarat că Planul Național pentru Cancer a fost regandit si va fi finanțat.

În ceea ce priveste vaccinarea, Sorina Pintea a declarat că este pro- vaccinare și chiar pro- obligativitate a informării sau chiar a vaccinarii, depinde de rezultatul dezbaterilor existente.

„Am discutat săptămâna trecută când am prezidat Reuniunea formală a miniștrilor Sănătății din UE cu ministrul german care a propus măsuri dure pentru cei care refuză vaccinarea pentru că rata de vaccinare a scazut si in aceasta tara. Este nevoie de masuri concrete in aceste cazuri”, a spus ministrul Pintea

La final, ministrul Sănătății a spus că în acest domeniu este important dialogul între toti cei implicați autorități, societate civilă, asociații profesionale si de pacienți.