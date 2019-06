Miercuri, 26 iunie 2019, in Piata Cetatii , intre orele 16:00-19:00, va avea loc expozitia foto de constientizare a drepturilor animalelor „Purtatorul de cuvant al animalelor”, organizata de catre voluntara franceza Cindy Gourmelon impreuna cu alti tineri voluntari romani si internationali .

Aceasta activitate face parte din proiectul personal al voluntareu franceze gazduite de catre Federatia YMCA Romania in Baia Mare pentru 11 luni, proiect care si-a propus crearea unei echipe de tineri care sa fie pasionati de drepturile animalelor, care pe parcurs au invatat si au constientizat contextul in care acestia traiesc, procedurile de adoptie, etc.

Cei 12 tineri , utilizand metoda PhotoVoice au explorat situatia animalelor din Baia Mare si imprejurimi, realizand astfel aceasta expozitie menita sa sensibilizeze comunitatea noastra si sa promoveze drepturile animalelor, adoptia, voluntariatul.

” Sunt pasionata de tot ceea ce tine de situatia animalelor, a cainilor abandonati sau din adaposturi, si mi-am dorit foarte mult ca proiectul meu personal sa fie in legatura cu acest subiect. Am vizitat si am petrecut timp cu cainii din adaposturi si am fost profund impresionata de ei, realizand ca aceste suflete nevinovate merita o familie in care sa fie iubiti, tratati cu atentie si grija. Sunt bucuroasa ca tinerii din comunitatea locala – romani si internationali – au venit in proiectul meu si impreuna am creat acest eveniment de constientizare prin metoda PhotoVoice, metoda nonformala care arata realitatea asa cum o vede fotograful, iar mesajele invita la reflectie” – subliniaza voluntara Cindy Gourmelon.

Proiectul de gazduire are voluntarei este „Youth Power Space II ” si este co-finantat prin programul Erasmus Plus al Uniunii Europene, fiind derulat impreuna cu partenerii-organizatiile de trimitere ale voluntarilor: Asociacion Building Bridges-Spania, ProAtlântico – Associação Juvenil -Portugalia, Ville de Nevers- Franta.