În perioada 1–31 martie, în întreaga Eparhie a Maramureșului și Sătmarului se desfășoară o nouă ediție a Lunii pentru Viață, perioadă duhovnicească în care ne adunăm forțele, credința și dragostea pentru a spune, împreună, că viața fiecărui om este un dar neprețuit.

Momentul culminant al Lunii pentru Viață în eparhie va fi Marșul pentru Viață 2026 din Baia Mare, desfășurat sâmbătă, 28 martie, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, începând de la ora 12:00.

Tema Marșului pentru Viață 2026 în România și Republica Moldova este „Solidaritate pentru amândoi”.

Evenimentul va fi precedat de conferința „Viaţa – dar și provocare. Teme de etică și bioetică relevante pentru educarea tinerilor”, susținută de Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Iloaie, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Ediția din acest an evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil, înainte și după naștere, ca responsabilitate comună a societății, amintesc organizatorii.