Consiliul Județean Maramureș a organizat marți, 17 martie 2026, cea de-a patra întâlnire regională în cadrul proiectului internațional „CIBUS – Reducerea risipei alimentare și a deșeurilor în Europa”, finanțat prin Programul Interreg Europe 2021-2027.

Evenimentul s-a desfășurat la restaurantul social ASSOC din Baia Mare, reunind factori interesați, experți și decidenți într-un efort comun de a promova sustenabilitatea și responsabilitatea față de resurse.

În deschidere, administratorul public al Consiliul Județean Maramureș, Sandu HOTIMA, a subliniat rolul Consiliului Județean de promotor al revizuirii unor politici publice în domeniul risipei alimentare, cu scopul de a facilita condiții de viață mai bune în regiune.

Întâlnirea factorilor interesați a facilitat un dialog esențial între instituții de control, spitale, unități administrativ-teritoriale, mediul academic și organizații neguvernamentale. Evenimentul a prilejuit punctarea stadiului evoluției proiectului de către managerul de proiect și prezentarea exemplelor de bune practici interregionale de la Vejle din Danemarca, cu potențial de a fi transferate și adaptate ca soluții locale concrete de reducere a risipei și deșeurilor alimentare.

În cadrul întâlnirii, Simona Rusu, manager, a descris modelul de succes al restaurantului social ASSOC, cu accent pe utilizarea surplusului alimentar în scopuri sociale. Principalul punct de atracție a fost workshop-ul culinar participativ și inovativ, menit să consolideze capacitățile practice de gestionare eficientă a resurselor alimentare pe care un om obișnuit le poate avea la dispoziție în frigiderul propriu.

Președintele Băncii de Alimente din Baia Mare Andreea Chiș, un stakeholder principal în acest domeniu, a prezentat studii de caz și info-grafice privind fenomenul risipei alimentare și modul în care fiecare poate contribui la diminuarea acestuia, dar mai ales la ajutorarea persoanelor care nu-și permit o masă caldă. Întâlnirea s-a încheiat cu un schimb de opinii și recomandări din partea participanților privind reducerea risipei alimentare.

Proiectul CIBUS, finanțat prin programul INTERREG EUROPE 2021-2027, se desfășoară pe parcursul perioadei 2024-2028 și beneficiază de un parteneriat internațional de prestigiu. Alături de județul Maramureș, în acest demers sunt implicate autorități și instituții din Bulgaria (partener lider), Cipru, Portugalia, Danemarca, Finlanda, Irlanda și Belgia. Obiectivul central este diminuarea pierderilor și a risipei alimentare pe întreg lanțul de aprovizionare prin dezvoltarea unor politici publice inovatoare la nivel regional.

Proiectul Cibus își propune ca împreună cu factorii interesați să contribuie la crearea unui model regional de succes în domeniul reducerii risipei alimentare, bazat pe colaborare, inovație și angajamentul tuturor părților implicate. Acest efort comun nu vizează doar o gestionare riguroasă a resurselor, ci urmărește un impact pozitiv direct asupra mediului și a calității vieții cetățenilor din Maramureș.